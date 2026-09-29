Силы противовоздушной обороны за день сбили 21 украинский беспилотник
В течение дня силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник самолетного типа над двумя регионами России и одним морем, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, а также над акваторией Черного моря.
В ночь с 28 на 29 сентября силы ПВО уничтожили 129 украинских беспилотников над шестью регионами России и одним морем.
29 сентября российские военные в северо-западной части Черного моря поразили сухогруз, перевозивший военное имущество ВСУ. Также удар был нанесен по центрам обработки данных «Бимобайл» и «Парковый» в Киеве (первый использовался для передачи разведывательной информации для украинской армии, а второй обрабатывал данные государственных и коммерческих сервисов Украины). Кроме того, в Киеве было поражено локомотивное депо, где находился склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним.
В Одесской области ВС РФ нанесли удары по электроподстанции «Усатово».
В тот же день армия России установила контроль над населенными пунктами Крейдянка в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР. Операцию выполняли группировки войск «Север» и «Центр» соответственно.