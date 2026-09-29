Силы противовоздушной обороны за день сбили 21 украинский беспилотник

29 сентября российские военные в северо-западной части Черного моря поразили сухогруз, перевозивший военное имущество ВСУ. Также удар был нанесен по центрам обработки данных «Бимобайл» и «Парковый» в Киеве (первый использовался для передачи разведывательной информации для украинской армии, а второй обрабатывал данные государственных и коммерческих сервисов Украины). Кроме того, в Киеве было поражено локомотивное депо, где находился склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним.