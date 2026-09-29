Армия России поразила центры обработки данных в Киеве

Кроме того, в Киеве было поражено локомотивное депо, где находился склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним. В Киевской области удар пришелся по складскому терминалу «Белогородка», на территории которого производились и хранились беспилотники самолетного типа.