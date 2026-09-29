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Армия России поразила центры обработки данных в Киеве

Антон Потоков
Станислав Красильников / РИА Новости
Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные поразили два центра обработки данных (ЦОД) в Киеве в ходе группового ночного удара. Об этом сообщило Минобороны России.

Удары были нанесены по ЦОД «Бимобайл» и «Парковый». Первый использовался для передачи разведывательной информации в интересах ВСУ, а второй обеспечивал обработку данных государственных и коммерческих сервисов.

Кроме того, в Киеве было поражено локомотивное депо, где находился склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним. В Киевской области удар пришелся по складскому терминалу «Белогородка», на территории которого производились и хранились беспилотники самолетного типа.

В Одесской области российские военные также нанесли удары по электроподстанции «Усатово», цеху производства беспилотников в Великодолинском и объектам портовой инфраструктуры в Измаиле. В порту Одессы был поражен сухогруз, доставивший военное имущество для ВСУ.

Еще один сухогруз, который перевозил военные грузы в Одессу, был поражен во время перехода по морю.

За ночь 29 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 129 украинских беспилотников над шестью регионами России и одним морем. 

28 сентября в Киеве на улице Антоновича армия России поразила ЦОД «Укртелекома». По информации Минобороны, компания предоставляла услуги высокоскоростного интернета для украинской армии и являлась центром хранения баз данных. 

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