Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море
Российские военные нанесли удар беспилотниками по морскому судну, которое действовало в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили сухогруз, перевозивший военное имущество ВСУ, в северо-западной части Черного моря.
28 сентября Минобороны сообщило, что армия России поразила центр обработки данных «Укртелекома» в Киеве. По информации ведомства, компания предоставляла услуги высокоскоростного интернета для украинской армии и являлась центром хранения баз. Также российские военные нанесли удары по сухогрузам, которые перевозили грузы военного назначения и следовали в порт Одесса.
27 сентября российские военные поразили центр обработки данных компании «Омега телеком» в Киеве. Удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами. В Минобороны сообщили, что «Омега телеком» предоставляет услуги высокоскоростного интернета ВСУ, а также обеспечивает хранение большого объема данных. Оборонное ведомство также сообщало об ударе по сухогрузу, который следовал в порт Одессы. Судно перевозило военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.