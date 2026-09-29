Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море

27 сентября российские военные поразили центр обработки данных компании «Омега телеком» в Киеве. Удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами. В Минобороны сообщили, что «Омега телеком» предоставляет услуги высокоскоростного интернета ВСУ, а также обеспечивает хранение большого объема данных. Оборонное ведомство также сообщало об ударе по сухогрузу, который следовал в порт Одессы. Судно перевозило военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.