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Армия России нанесла удар по центру обработки данных «Омега телеком» в Киеве

Антон Потоков
Алексей Коновалов/ТАСС
Алексей Коновалов/ТАСС

Вооруженные силы России поразили центр обработки данных компании «Омега телеком» в Киеве, сообщили в Минобороны России.

Удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами. В Минобороны сообщили, что «Омега телеком» предоставляет услуги высокоскоростного интернета ВСУ, а также обеспечивает хранение большого объема данных. Кроме того, российские военные поразили в Киеве центр обработки данных компании «Киевстар», а в Одессе – логистический центр «Новой почты», где, как заявили в Минобороны, хранились военные грузы.

В ведомстве также сообщили об ударе по сухогрузу, который следовал в порт Одессы. Судно перевозило военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

27 сентября стало известно, в Киеве взрывом повреждено здание главного офиса крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар».

Вооруженные силы России также нанесли удары по объектам в Киеве, Киевской, Николаевской и Одесской областях. В частности, в Киеве удар нанесен по центру обработки данных компании «Водафон», в Киевской области – по логистическому центру «Залмер групп» в Красиловке, в Николаеве – по двум складам беспилотников, в Одесской области – по логистическому центру «Дрон Калинш» в Ильичовке.

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