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ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и морским судам ВСУ

Дарья Снегова

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в результате ударов поражены объекты в Киеве, Киевской, Николаевской и Одесской областях. В частности, в Киеве удар нанесен по центру обработки данных компании «Водафон», в Киевской области – по логистическому центру «Залмер Групп» в Красиловке, в Николаеве – по двум складам беспилотников, в Одесской области – по логистическому центру «Дрон Калинш» в Ильичовке.

В порту Килия поражены штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины, пункт базирования государственной пограничной службы и четыре хранилища с военным имуществом. Также, по данным Минобороны, на переходе морем поражено морское судно-сухогруз, доставлявшее грузы в порт Одесса.

25 сентября Минобороны России сообщало о поражении центра обработки данных «Космонова» в Киеве, обеспечивавшего работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink для ВСУ. За день до этого ведомство заявило об ударах по двум логистическим центрам – в Одессе и Нерубайском.

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