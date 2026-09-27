ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и морским судам ВСУ
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, в результате ударов поражены объекты в Киеве, Киевской, Николаевской и Одесской областях. В частности, в Киеве удар нанесен по центру обработки данных компании «Водафон», в Киевской области – по логистическому центру «Залмер Групп» в Красиловке, в Николаеве – по двум складам беспилотников, в Одесской области – по логистическому центру «Дрон Калинш» в Ильичовке.
В порту Килия поражены штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины, пункт базирования государственной пограничной службы и четыре хранилища с военным имуществом. Также, по данным Минобороны, на переходе морем поражено морское судно-сухогруз, доставлявшее грузы в порт Одесса.
25 сентября Минобороны России сообщало о поражении центра обработки данных «Космонова» в Киеве, обеспечивавшего работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink для ВСУ. За день до этого ведомство заявило об ударах по двум логистическим центрам – в Одессе и Нерубайском.