В Киеве поврежден главный офис оператора связи «Киевстар»

27 сентября вооруженные силы России нанесли удары по объектам в Киеве, Киевской, Николаевской и Одесской областях. В частности, в Киеве удар нанесен по центру обработки данных компании «Водафон», в Киевской области – по логистическому центру «Залмер Групп» в Красиловке, в Николаеве – по двум складам беспилотников, в Одесской области – по логистическому центру «Дрон Калинш» в Ильичовке.