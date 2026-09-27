В Киеве поврежден главный офис оператора связи «Киевстар»
В Киеве взрывом повреждено здание главного офиса крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар», сообщило украинское интернет-издание «Страна».
Здание получило повреждения 27 сентября. Сотрудники «Киевстара» не пострадали.
25 сентября Минобороны России сообщало о поражении центра обработки данных «Космонова» в Киеве, обеспечивавшего работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи Starlink для ВСУ. За день до этого ведомство заявило об ударах по двум логистическим центрам – в Одессе и Нерубайском.
27 сентября вооруженные силы России нанесли удары по объектам в Киеве, Киевской, Николаевской и Одесской областях. В частности, в Киеве удар нанесен по центру обработки данных компании «Водафон», в Киевской области – по логистическому центру «Залмер Групп» в Красиловке, в Николаеве – по двум складам беспилотников, в Одесской области – по логистическому центру «Дрон Калинш» в Ильичовке.