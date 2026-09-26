Российские войска поразили в Киеве центр обработки данных Starlink

Российские войска поразили в Киеве центр обработки данных StarlinkВС РФ продолжили также наносить удары по объектам логистики ВСУ
ВС РФ в ходе ночных ударов поразили центр обработки данных «Космонова» в Киеве, обеспечивавший поддержку систем спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, минувшей ночью российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, а также по логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.
В Одессе и Одесской области уничтожены портовый пункт в Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. Поражен также мост в Маяках, использовавшийся для переброски военных грузов, и «Новая почта», где хранились военные грузы для нужд ВСУ. В Черном море поражен сухогруз, доставлявшее грузы военного назначения.
Прошлой ночью ВС России поразили место сборки и хранения беспилотников ООО «Файер поинт» в Борисполе. Там же хранились двигатели Honeywell TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго».