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Российские войска поразили в Киеве центр обработки данных Starlink

ВС РФ продолжили также наносить удары по объектам логистики ВСУ
Антон Потоков
Максим Богодвид \ РИА Новости
Максим Богодвид \ РИА Новости

ВС РФ в ходе ночных ударов поразили центр обработки данных «Космонова» в Киеве, обеспечивавший поддержку систем спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, минувшей ночью российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, а также по логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. 

В Одессе и Одесской области уничтожены портовый пункт в Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. Поражен также мост в Маяках, использовавшийся для переброски военных грузов, и «Новая почта», где хранились военные грузы для нужд ВСУ. В Черном море поражен сухогруз, доставлявшее грузы военного назначения.

Прошлой ночью ВС России поразили место сборки и хранения беспилотников ООО «Файер поинт» в Борисполе. Там же хранились двигатели Honeywell TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго». 

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