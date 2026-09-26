Российские войска поразили в Киеве центр обработки данных Starlink

В Одессе и Одесской области уничтожены портовый пункт в Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. Поражен также мост в Маяках, использовавшийся для переброски военных грузов, и «Новая почта», где хранились военные грузы для нужд ВСУ. В Черном море поражен сухогруз, доставлявшее грузы военного назначения.