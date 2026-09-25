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ВС РФ поразили место хранения двигателей для ракет «Фламинго» в Борисполе

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В ночь на 25 сентября ВС России поразили место сборки и хранения беспилотников ООО «Файер поинт» в Борисполе в Киевской области. Там же хранились двигатели Honeywell TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщило Министерство обороны в Мах.

Российская армия также ударила по двум логистическим центрам в Одессе и селе Нерубайское, где хранились и распределялись грузы военное и двойного назначения. Оборонное ведомство заявило, что они поступили на Украину из европейских государств. Для атаки применялись ударные беспилотники.

В порту Рени поражены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом, которое предназначалось для обеспечения украинских военнослужащих. На переходе морем атакован сухогруз. Он вез в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ, отметило Минобороны.

24 сентября российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также целями стали телекоммуникационные и логистические центры, расположенные в Киеве и Одесской области.

23 сентября В Киеве армия России поразила центры обработки данных New Telco (был одним из главных объектов обмена трафиком минобороны Украины) и «Юнайтед ДС» (обеспечивал обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб). В Одессе и Ильичевке Одесской области российские военные нанесли удар по логистическим центрам. На складах хранились и перераспределялись грузы, которые Украине направляли страны Европы.

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