Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI860,25-0,29%RGBI111,2+0,01%CNY Бирж.12,497+0,67%IMOEX2 279,750%RGBITR764,03+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России поразила Северный мост в Киеве и логистический центр

Ася Султанова

Российская армия минувшей ночью нанесла удары беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины и морскому судну, сообщает Минобороны.

В результате в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр. Как сообщает военное ведомство, его использовали ВСУ для переброски войск и логистики при поставке военных грузов. В Киевской области под удар попал логистический центр «Гостомель». На его территории хранились материальные средства для снабжения ВСУ.

На переходе морем в северо-западной части Черного моря российская армия ударила по сухогрузу, который доставлял в порт Одесса грузы двойного назначения для украинской армии.

2 октября российские военные нанесли удары по объектам портовой и энергетической инфраструктуры Украины, а также по морскому судну. В Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр. В Киевской области удар пришелся по электроподстанции «Киевская» в Наливайковке. В ночь на 1 октября Вооруженные силы (ВС) России в Киеве поразили транспортно-логистический центр «Рента логистик», где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.

Российские силы ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 218 украинских беспилотников над регионами России и над Черным и Азовским морями.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте