Армия России поразила Северный мост в Киеве и логистический центр

2 октября российские военные нанесли удары по объектам портовой и энергетической инфраструктуры Украины, а также по морскому судну. В Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр. В Киевской области удар пришелся по электроподстанции «Киевская» в Наливайковке. В ночь на 1 октября Вооруженные силы (ВС) России в Киеве поразили транспортно-логистический центр «Рента логистик», где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.