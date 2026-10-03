Армия России поразила Северный мост в Киеве и логистический центр
Российская армия минувшей ночью нанесла удары беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины и морскому судну, сообщает Минобороны.
В результате в Киеве поражен Северный автотранспортный мост через Днепр. Как сообщает военное ведомство, его использовали ВСУ для переброски войск и логистики при поставке военных грузов. В Киевской области под удар попал логистический центр «Гостомель». На его территории хранились материальные средства для снабжения ВСУ.
На переходе морем в северо-западной части Черного моря российская армия ударила по сухогрузу, который доставлял в порт Одесса грузы двойного назначения для украинской армии.
2 октября российские военные нанесли удары по объектам портовой и энергетической инфраструктуры Украины, а также по морскому судну. В Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр. В Киевской области удар пришелся по электроподстанции «Киевская» в Наливайковке. В ночь на 1 октября Вооруженные силы (ВС) России в Киеве поразили транспортно-логистический центр «Рента логистик», где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.
Российские силы ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 218 украинских беспилотников над регионами России и над Черным и Азовским морями.