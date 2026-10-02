Армия России ударила по мосту и электроподстанции в Киеве

Кроме того, в Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, использовавшийся для приема, хранения и транспортировки военных грузов и топлива. В Черном море также был поражен сухогруз, следовавший в порт Одессы с военным имуществом и грузами двойного назначения, заявили в ведомстве.