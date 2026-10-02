Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS166,75-0,21%CNY Бирж.12,419+0,04%IMOEX2 274,53-0,23%RTSI860,74-0,23%RGBI111,36+0,09%RGBITR764,4+0,12%
Главная / Политика /

Армия России ударила по мосту и электроподстанции в Киеве

Ксения Наумчик
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные прошедшей ночью нанесли удары беспилотниками по объектам портовой и энергетической инфраструктуры Украины, а также по морскому судну. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который, как утверждается, используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ на Донбассе.

В Киевской области удар пришелся по электроподстанции «Киевская» в Наливайковке, обеспечивающей передачу и распределение электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса Киева и региона.

Кроме того, в Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, использовавшийся для приема, хранения и транспортировки военных грузов и топлива. В Черном море также был поражен сухогруз, следовавший в порт Одессы с военным имуществом и грузами двойного назначения, заявили в ведомстве.

В ночь на 1 октября Вооруженные силы (ВС) России в Киеве ударили по транспортно-логистическому центру «Рента логистик», где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров. В Одесской области поражен дата-центр Hosting-ua, обрабатывавший разведданные для украинской армии, а в порту Черноморск – сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения.

Ночью 30 сентября в Киевской области российские войска поразили объекты энергетической системы, которые, по данным Минобороны, обеспечивали военное производство. В Киеве под удар попал коммуникационный центр. ВС России также поразили инфраструктуру порта Измаил. Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь