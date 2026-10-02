Армия России ударила по мосту и электроподстанции в Киеве
Российские военные прошедшей ночью нанесли удары беспилотниками по объектам портовой и энергетической инфраструктуры Украины, а также по морскому судну. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который, как утверждается, используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ на Донбассе.
В Киевской области удар пришелся по электроподстанции «Киевская» в Наливайковке, обеспечивающей передачу и распределение электроэнергии для объектов военно-промышленного комплекса Киева и региона.
Кроме того, в Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, использовавшийся для приема, хранения и транспортировки военных грузов и топлива. В Черном море также был поражен сухогруз, следовавший в порт Одессы с военным имуществом и грузами двойного назначения, заявили в ведомстве.
В ночь на 1 октября Вооруженные силы (ВС) России в Киеве ударили по транспортно-логистическому центру «Рента логистик», где в складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров. В Одесской области поражен дата-центр Hosting-ua, обрабатывавший разведданные для украинской армии, а в порту Черноморск – сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения.
Ночью 30 сентября в Киевской области российские войска поразили объекты энергетической системы, которые, по данным Минобороны, обеспечивали военное производство. В Киеве под удар попал коммуникационный центр. ВС России также поразили инфраструктуру порта Измаил. Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности.