29 сентября армия России поразила два центра обработки данных (ЦОД) «Бимобайл» и «Парковый» в Киеве в ходе группового ночного удара. Первый использовался для передачи разведывательной информации в интересах ВСУ, а второй обеспечивал обработку данных государственных и коммерческих сервисов. В Киеве было поражено локомотивное депо, где находился склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним. В Киевской области удар пришелся по складскому терминалу «Белогородка», на территории которого производились и хранились беспилотники самолетного типа. В Одесской области были нанесены удары по электроподстанции «Усатово», цеху производства беспилотников в Великодолинском и объектам портовой инфраструктуры в Измаиле. В порту Одессы был поражен сухогруз, доставивший военное имущество для ВСУ. Еще один сухогруз, который перевозил военные грузы в Одессу, был поражен во время перехода по морю.