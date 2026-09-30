Российские военные ударили по объектам энергетической системы на Украине
Прошедшей ночью российские войска нанесли массированный удар по энергетическим, коммуникационным и портовым объектам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности.
В результате в Киевской области поражены объекты энергетической системы, которые, по данным Минобороны, обеспечивали военное производство.
В Киеве под удар попал коммуникационный центр. Вооруженные силы (ВС) России также поразили инфраструктуру порта Измаил.
29 сентября армия России поразила два центра обработки данных (ЦОД) «Бимобайл» и «Парковый» в Киеве в ходе группового ночного удара. Первый использовался для передачи разведывательной информации в интересах ВСУ, а второй обеспечивал обработку данных государственных и коммерческих сервисов. В Киеве было поражено локомотивное депо, где находился склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и комплектующих к ним. В Киевской области удар пришелся по складскому терминалу «Белогородка», на территории которого производились и хранились беспилотники самолетного типа. В Одесской области были нанесены удары по электроподстанции «Усатово», цеху производства беспилотников в Великодолинском и объектам портовой инфраструктуры в Измаиле. В порту Одессы был поражен сухогруз, доставивший военное имущество для ВСУ. Еще один сухогруз, который перевозил военные грузы в Одессу, был поражен во время перехода по морю.
28 сентября Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили центр обработки данных «Укртелекома» в Киеве. По информации ведомства, компания предоставляла услуги высокоскоростного интернета для украинской армии и являлась центром хранения баз. Также российские военные нанесли удары по сухогрузам, которые перевозили грузы военного назначения и следовали в порт Одесса.