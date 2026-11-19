Трамп: мир никогда не достигался отказом от переговоров
Мир никогда не достигался отказом от переговоров, поэтому диалог между странами очень важен. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.
«Исторический саммит дает нам шанс найти новые возможности и, надеюсь, создать лучшее будущее для всех нас», – отметил глава Белого дома.
По словам Трампа, раньше лидеры государств избегали контактов со странами, с которыми у них были разногласия. Однако у России, США и Китая другой курс, подчеркнул американский президент.
19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС началась первая в истории трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си. Переговоры проходят в резиденции «Цилинь Шаньчжуан».
Ожидается, что лидеры обсудят международные конфликты, в том числе ситуацию на Украине и вокруг Ирана, вопросы ядерного разоружения и дальнейшее взаимодействие трех держав. До этого Путин провел отдельные переговоры с Трампом, которые продолжались около 35-40 минут.