Ожидается, что лидеры обсудят международные конфликты, в том числе ситуацию на Украине и вокруг Ирана, вопросы ядерного разоружения и дальнейшее взаимодействие трех держав. До этого Путин провел отдельные переговоры с Трампом, которые продолжались около 35-40 минут.