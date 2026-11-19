В центре города осколочные ранения получили двое мужчин и три женщины. На северо-западе под завалами частного дома оказался 12-летний ребенок, спасатели уже извлекли его. Также осколочные ранения получили две женщины, находившиеся в частной клинике. Еще одна женщина ранена в районе Льговского поворота. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.