Девять человек пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
В центре города осколочные ранения получили двое мужчин и три женщины. На северо-западе под завалами частного дома оказался 12-летний ребенок, спасатели уже извлекли его. Также осколочные ранения получили две женщины, находившиеся в частной клинике. Еще одна женщина ранена в районе Льговского поворота. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По словам Хинштейна, в центре города взрывной волной после падения обломков беспилотника повреждены многоквартирный и частные жилые дома, здание арбитражного суда, центральная городская библиотека, дом быта и Курский медицинский колледж.
Повреждения также получили фасад и окна здания травмпункта. Пациенты и посетители медучреждения не пострадали. Кроме того, загорелись несколько автомобилей, многие машины получили повреждения.
В ночь на 19 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над десятью регионами России. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Татарстаном.
18 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении 51 украинского беспилотника над Краснодарским краем и Азовским морем в течение дня. В результате ночной атаки на Северский район Краснодарского края пострадали девять человек, один из них был госпитализирован.