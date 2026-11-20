Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
В ночь на 20 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, складам, объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками.
В Киеве и Киевской области:
Государственный завод порошковой металлургии в Броварах, производящий компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9,
Предприятие по сборке ударных беспилотников самолетного типа,
Автодорожные и автожелезнодорожный мосты, используемые для перевозки вооружений и военной техники ВСУ,
Предприятие ООО «Файер Поинт» в Петровском, занимающееся сборкой и подготовкой к применению крылатых ракет FP-7 «Фламинго».
В Днепропетровской области:
Электроподстанция ПС-330 «Терны-Первомайская» в населенном пункте Терны, обеспечивающая электроснабжение промышленных предприятий и военных объектов.
В Черниговской области:
Электроподстанция ПС-110 в городе Мена, снабжающая электроэнергией предприятия ВПК и военные объекты.
В Ивано-Франковской области:
Бурштынская тепловая электростанция, которая беспечивает электроэнергией в том числе предприятия ВПК Украины.
Во Львовской области:
Львовский авиационный ремонтный завод (ЛДАРЗ), где производятся ракеты FP-9, FP-5 «Фламинго» и беспилотники большой и средней дальности,
Электроподстанция ПС-750 «Западноукраинская» в Ходорове, обеспечивающая распределение электроэнергии.
В Николаевской области:
Склад в Березнеговатом, который использовался для хранения крылатых ракет.
В Одесской области:
Автомобильно-железнодорожный мост в Затоке, используемый для перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.
Кроме того, Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу, перевозившему военные грузы в порт Одессы.
Также заявлено о поражении трех железнодорожных локомотивов в районе станции Днепропетровск и одного локомотива возле станции Коростень в Житомирской области. По данным Минобороны, они использовались для перевозки военных грузов и продукции двойного назначения.
19 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь управляемых ракет «Нептун» и 268 беспилотников. Кроме того, российские военные за сутки нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.