Патриарх Кирилл предупредил о последствиях бесконтрольной миграции для России
Государство должно уметь защищать себя от угроз, связанных с бесконтрольной миграцией. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева «Отец», передает ИС «Вести».
По его словам, опасность для общества и государства возникает, если внутри этнических групп формируются организации, участники которых воспитываются в презрении к России и русскому народу.
Патриарх отметил, что подобные настроения могут создавать угрозу общественной стабильности и требуют внимания со стороны государства.
10 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мигрантам, проживающим в России, следует интегрироваться в местное общество, перенимать российский уклад жизни, культуру и традиции, а не создавать замкнутые анклавы. По ее словам, опыт ряда стран показал, что недостаточное внимание к миграционной политике может привести к негативным последствиям. Матвиенко отметила, что концепция мультикультурализма не оправдала себя, и подчеркнула необходимость адаптации приезжих к жизни в России. Спикер Совфеда также призвала парламентариев проработать дополнительные условия для проведения МВД взвешенной миграционной политики.
В ходе правительственного часа в Совфеде глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что ведомство по поручению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева подготовило рекомендации для глав регионов по предупреждению формирования и разобщению анклавов мигрантов.
Отдельно Колокольцев сообщил, что за последние три года российское гражданство прекратили в отношении 5000 бывших иностранных граждан преимущественно за совершение преступлений. По словам министра, в 2026 г. преступность среди мигрантов сократилась на 40%. Кроме того, МВД закрыло въезд в Россию для 290 000 иностранных граждан. В реестре контролируемых лиц числятся более 800 000 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Колокольцев также сообщил, что за девять месяцев в Россию въехали около 7,5 млн иностранных граждан, что на 10% меньше показателя аналогичного периода 2025 г.