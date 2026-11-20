Поставки пива из Китая выросли на 36% за 10 месяцев
Китай увеличил экспорт пива в Россию в январе – октябре 2026 г. на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $50,2 млн. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.
В октябре стоимость поставок сократилась на 10% по сравнению с сентябрем и составила $4,9 млн. Это минимальный показатель с июня. При этом в годовом выражении экспорт китайского пива в Россию за месяц вырос вдвое.
Россия заняла второе место среди крупнейших покупателей китайского пива в октябре. Лидером стала Мьянма, импортировавшая напиток на $5,97 млн. В пятерку также вошли Эквадор ($4,5 млн), Австралия ($4,1 млн) и ОАЭ ($3,6 млн).
17 ноября Росалкогольтабакконтроль сообщил, что розничные продажи пива в России за январь – октябрь сократились на 0,5% год к году до 510,8 млн декалитров. Продажи пивных напитков снизились на 2,7% до 79,1 млн декалитров.
В мае оператор системы маркировки «Честный знак» подсчитал, что импорт пива и пивных напитков в Россию за первые четыре месяца 2026 г. вырос на 51% до 135 млн л. Эксперты связывали увеличение поставок с низкой базой 2025 г., когда ввоз напитка сократился на фоне повышения пошлин для недружественных стран.
В августе «РИА Новости» со ссылкой на Евростат сообщило, что импорт пива из Евросоюза в Россию в июне вырос в 2,7 раза по сравнению с маем, до 4,1 млн евро. При этом в годовом выражении поставки сократились на 44%.