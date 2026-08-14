Импорт пива из ЕС в Россию в июне вырос в 2,7 раза
Из стран Евросоюза в Россию в июне ввезли пива на 4,1 млн евро, что почти втрое больше, чем месяцем ранее. Такой объем импорта не фиксировался с сентября прошлого года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные европейского статистического агентства Евростат.
Однако по сравнению с данными на ту же дату прошлого года импорт упал на 44%. Основной скачок в июне 2026 г. обеспечила Польша: она поставила пива на 2,3 млн евро, что в 6,6 раза больше, чем в мае, и в 3 раза больше, чем год назад. На втором месте – Литва с 677 000 евро, чьи месячные поставки выросли в 6 раз, но за год упали втрое.
Третье место заняла Бельгия с объемом 473 000 евро, что в 1,7 раза превышает показатель мая. Чехия поставила пива на 448 000 евро (снижение на 25%), Германия – на 109 000 евро (рост в 1,9 раза), Латвия – на 59 000, Португалия – на 39 000 евро.
11 августа агентство Press.lv сообщило, что Латвия хочет запретить импорт пива из РФ и Белоруссии. Изменения предлагают внести в закон о сельском хозяйстве. Если их примут, под запрет могут попасть не только уже запрещенные корма и сельхозпродукция, но и другие продукты: конфеты, карамель, шоколад, печенье, мучные изделия, соусы, супы, безалкогольные напитки и пиво.