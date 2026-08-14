Импорт пива из ЕС в Россию в июне вырос в 2,7 раза

Однако по сравнению с данными на ту же дату прошлого года импорт упал на 44%. Основной скачок в июне 2026 г. обеспечила Польша: она поставила пива на 2,3 млн евро, что в 6,6 раза больше, чем в мае, и в 3 раза больше, чем год назад. На втором месте – Литва с 677 000 евро, чьи месячные поставки выросли в 6 раз, но за год упали втрое.