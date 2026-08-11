Латвия хочет запретить импорт сладостей и пива из РФ и Белоруссии

Министерство предлагает запретить импорт такой продукции как напрямую из России и Белоруссии, так и через третьи страны. При этом транзит этих товаров через территорию Латвии и их поставки в другие государства Евросоюза сохранятся. В ведомстве пояснили, что инициатива является продолжением курса на сокращение экономических связей с Россией и Белоруссией и рассматривается как мера, связанная с укреплением национальной безопасности.