Латвия хочет запретить импорт сладостей и пива из РФ и Белоруссии
Власти Латвии хотят запретить импорт продуктов питания из России и Белоруссии. Об этом заявило министерство земледелия Латвии, передает агентство Press.lv.
Предлагаемые изменения затрагивают Закон о сельском хозяйстве и развитии села. Если поправки будут приняты, под ограничения могут попасть не только сельскохозяйственная продукция и корма, ввоз которых уже запрещен, но и ряд пищевых товаров. В перечень предлагается включить конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, а также соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво.
Министерство предлагает запретить импорт такой продукции как напрямую из России и Белоруссии, так и через третьи страны. При этом транзит этих товаров через территорию Латвии и их поставки в другие государства Евросоюза сохранятся. В ведомстве пояснили, что инициатива является продолжением курса на сокращение экономических связей с Россией и Белоруссией и рассматривается как мера, связанная с укреплением национальной безопасности.
23 июля сейм Латвии одобрил поправки, запрещающие импорт печатных изданий, товаров полиграфической промышленности, одежды, текстильных изделий, игрушек, игр и спортивного инвентаря из России и Белоруссии. За законопроект проголосовали 66 депутатов латвийского парламента, против выступили восемь, еще восемь парламентариев воздержались.
3 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна должна приостановить экономические связи с Россией и Белоруссией. По данным Delfi, Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти способы реализации такого решения в координации с ЕС, «потому что мы не изолированы». Он при этом признал, что экспортные ограничения могут не затронуть фармацевтический сектор, который «нельзя рассматривать однозначно».