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Латвия запретила импорт книг, игрушек и текстиля из РФ и Белоруссии

Ограничения распространяются и на поставки через третьи страны
Ведомости

Сейм Латвии одобрил поправки, запрещающие импорт ряда товаров из России и Белоруссии, включая книги, газеты, игрушки и текстильную продукцию. Об этом сообщает издание Delfi.

За законопроект проголосовали 66 депутатов латвийского парламента, против выступили восемь, еще восемь парламентариев воздержались. Новые ограничения дополняют действующие санкционные меры Евросоюза в отношении России и Белоруссии.

Согласно принятым поправкам, запрет распространяется не только на прямой импорт товаров из РФ и Белоруссии, но и на поставки через третьи страны. При этом ограничения не затрагивают транзит продукции в другие государства ЕС.

Под действие новых правил попали печатные издания, включая книги и газеты, другие товары полиграфической промышленности, одежда, текстильные изделия, игрушки, игры и спортивный инвентарь.

3 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна должна приостановить экономические связи с Россией и Белоруссией. По данным Delfi, Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти способы реализации такого решения в координации с ЕС, «потому что мы не изолированы». Он при этом признал, что экспортные ограничения могут не затронуть фармацевтический сектор, который «нельзя рассматривать однозначно».

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