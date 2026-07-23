Латвия запретила импорт книг, игрушек и текстиля из РФ и Белоруссии

3 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна должна приостановить экономические связи с Россией и Белоруссией. По данным Delfi, Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти способы реализации такого решения в координации с ЕС, «потому что мы не изолированы». Он при этом признал, что экспортные ограничения могут не затронуть фармацевтический сектор, который «нельзя рассматривать однозначно».