Премьер Латвии заявил о необходимости прекратить экономические связи с Россией

По данным издания, Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение для реализации такого решения в координации с Европейским союзом (ЕС), «потому что мы не изолированы». Он при этом признал, что экспортные ограничения могут не коснуться фармацевтического сектора, который «нельзя рассматривать однозначно». Кулбергс считает, что фармацевтические компании важны для Латвии и не могут оперативно переориентироваться на другие рынки, хотя у компаний этого сектора есть такие планы.