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Премьер Латвии заявил о необходимости прекратить экономические связи с Россией

Ведомости

Латвия должна приостановить экономические связи с Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс. Его слова приводит Delfi.

«Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», – заявил премьер.

По данным издания, Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение для реализации такого решения в координации с Европейским союзом (ЕС), «потому что мы не изолированы». Он при этом признал, что экспортные ограничения могут не коснуться фармацевтического сектора, который «нельзя рассматривать однозначно». Кулбергс считает, что фармацевтические компании важны для Латвии и не могут оперативно переориентироваться на другие рынки, хотя у компаний этого сектора есть такие планы.

Сейм Латвии утвердил новое правительство страны

Политика / Международные новости

28 мая сейм (парламент) Латвии утвердил новый состав правительства во главе с депутатом от оппозиционной партии «Объединенный список» Кулбергсом. Кулбергса на пост премьер-министра предложил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Глава государства объяснил выбор в пользу представителя оппозиции тем, что такой кандидат способен придать «динамику» работе правительства. Предыдущий премьер Эвика Силиня («Новое единство») подала в сейм заявление об отставке 14 мая. В результате в отставку ушло все правительство.

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