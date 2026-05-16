Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,615-0,9%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,53+0,02%
Главная / Политика /

Президент Латвии выдвинул оппозиционера Кулбергса на пост премьера

Такой кандидат способен придать «динамику», считает Ринкевичс
Ведомости

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Об этом сообщает Delfi.

Теперь Кулбергсу предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма (парламента). Как отметил Ринкевичс, к 25 мая кандидат должен представить ясное понимание состава коалиции, распределения сфер ответственности между партиями и проект правительственной декларации.

Президент объяснил выбор в пользу представителя оппозиции тем, что такой кандидат способен придать «динамику» работе правительства. Кроме того, работа правительства в отставке в год выборов могла бы осложнить принятие бюджета, юридических решений и стабильное сотрудничество в Сейме.

14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») подала в сейм заявление об отставке. В результате в отставку уходит все правительство.

10 мая Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса (партия «Прогрессивная»). Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики украинским беспилотником.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство Латвии может быть не последним поколением политиков, которое падет жертвой поддержки Украины. По словам Пескова, стоит приготовиться и другим странам Прибалтики, в них также могут последовать отставки политиков.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её