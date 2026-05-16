Президент Латвии выдвинул оппозиционера Кулбергса на пост премьера

Президент Латвии выдвинул оппозиционера Кулбергса на пост премьераТакой кандидат способен придать «динамику», считает Ринкевичс
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционной партии «Объединенный список» Андриса Кулбергса. Об этом сообщает Delfi.
Теперь Кулбергсу предстоит сформировать правительство, которое должно получить одобрение Сейма (парламента). Как отметил Ринкевичс, к 25 мая кандидат должен представить ясное понимание состава коалиции, распределения сфер ответственности между партиями и проект правительственной декларации.
Президент объяснил выбор в пользу представителя оппозиции тем, что такой кандидат способен придать «динамику» работе правительства. Кроме того, работа правительства в отставке в год выборов могла бы осложнить принятие бюджета, юридических решений и стабильное сотрудничество в Сейме.
14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») подала в сейм заявление об отставке. В результате в отставку уходит все правительство.
10 мая Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса (партия «Прогрессивная»). Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики украинским беспилотником.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство Латвии может быть не последним поколением политиков, которое падет жертвой поддержки Украины. По словам Пескова, стоит приготовиться и другим странам Прибалтики, в них также могут последовать отставки политиков.