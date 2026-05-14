Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») подала в сейм заявление об отставке. В результате в отставку уходит все правительство, сообщает LSM.
По данным издания, это произошло 13 мая, когда коалиционные партнеры «Прогрессивные» объявили о прекращении поддержки Силини и призвали начать переговоры о формировании нового правительства. Кабмин будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.
«Я ухожу в отставку, но не сдамся», – объявила Силиня.
10 мая Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса (партия «Прогрессивная»). Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики беспилотником. По ее словам, Спрудс утратил ее доверие и доверие общества. Должность министра была предложена полковнику Райвису Мелнису, который дал согласие.
11 мая Спрудс обвинил Силиню во лжи из-за ее утверждения о том, что она сама была инициатором его увольнения.