Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку

10 мая Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса (партия «Прогрессивная»). Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики беспилотником. По ее словам, Спрудс утратил ее доверие и доверие общества. Должность министра была предложена полковнику Райвису Мелнису, который дал согласие.