Экс-глава Минобороны Латвии обвинил премьера во лжи
Ушедший в отставку с поста министра обороны Латвии Андрис Спрудс обвинил премьер-министра страны Эвику Силину во лжи из-за ее утверждения о том, что она сама была инициатором его увольнения, передает латвийское общественное телевидение.
Незадолго до пресс-конференции Спрудса Силина написала в соцсети X, что потребовала отставки министра из-за утраты доверия, а также заявила, что предложила полковнику Райвису Мелнису возглавить Минобороны и тот согласился. Спрудс ушел в отставку 10 мая в связи с тем, что украинские дроны вторглись в воздушное пространство страны и не были сбиты.
По словам Силины, руководство оборонного сектора не смогло выполнить обещание о безопасном небе над страной.
7 мая Delfi сообщал о падении двух беспилотников на территории Латвии. Предположительно, по данным издания, они были запущены украинской стороной для атак по объектам в России. Один из дронов рухнул на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке страны. Беспилотник попал в пустой резервуар компании East-West Transit.
8 мая латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста из-за падения беспилотников на территории страны.