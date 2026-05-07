Предположительно украинский БПЛА упал на территории нефтебазы в Латвии

На территории Латвии упали два беспилотника, передает Delfi. Предположительно, она были запущены украинской стороной для ударов по территории России.

Один из дронов упал на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии компании East-West Transit. Дрон попал в пустой нефтяной резервуар.

«Жители Резекне ночью слышали пугающие звуки, в том числе гул двигателей с неба и звуки, напоминающие самолеты. Также были слышны звуки, похожие на взрывы, и вспышки света», – говорится в сообщении.

На месте падения БПЛА находятся сотрудники силовых ведомств, заявили национальные вооруженные силы Латвии.

В конце марта два дрона также упали в Финляндии. Премьер-министр страны Петтери Орпо говорил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. Позже БПЛА падали в стране 1 апреля и 11 апреля. Полиция Финляндии определила, что все они принадлежали ВСУ.

16 апреля секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов беспилотников по территории России, то они становятся соучастниками агрессии.

