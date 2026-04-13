Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Полиция Финляндии считает четыре найденных беспилотника украинскими

Ведомости

Центральная уголовная полиция Финляндии определила, что четыре обнаруженных на территории страны беспилотника являются украинскими, пишет Yle. Последний из них упал 11 апреля.

По имеющейся информации, нельзя исключать, что в Финляндии могут оказаться еще беспилотники, отметили в полиции. В настоящий момент ведется расследование по четырем делам.

Точные модели дронов определить сложно, так как они разбиты. Количество взрывчатки на них было малым.

Два дрона упали на территории Финляндии утром 29 марта. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. Третий по счету дрон упал 1 апреля.

Генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен заявил, что военные не стали сбивать украинские беспилотники в районе Коуволы, поскольку они не представляли непосредственной опасности. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте