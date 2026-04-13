Полиция Финляндии считает четыре найденных беспилотника украинскими
Центральная уголовная полиция Финляндии определила, что четыре обнаруженных на территории страны беспилотника являются украинскими, пишет Yle. Последний из них упал 11 апреля.
По имеющейся информации, нельзя исключать, что в Финляндии могут оказаться еще беспилотники, отметили в полиции. В настоящий момент ведется расследование по четырем делам.
Точные модели дронов определить сложно, так как они разбиты. Количество взрывчатки на них было малым.
Генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен заявил, что военные не стали сбивать украинские беспилотники в районе Коуволы, поскольку они не представляли непосредственной опасности.