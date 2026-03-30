Финляндия объяснила, почему не сбила залетевшие украинские дроны

Два дрона упали на территории Финляндии утром 29 марта. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело», – сказал он. После инцидента истребители F/A-18 Hornet ВВС были подняты в небо для охраны воздушного пространства.