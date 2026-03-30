Финляндия объяснила, почему не сбила залетевшие украинские дроны
Финские военные не стали сбивать украинские беспилотники в районе Коуволы, поскольку они не представляли непосредственной опасности. Об этом сообщил генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен, передает Iltalehti.
По его словам, ВВС страны в том числе хотели избежать разрушений, отказавшись от использования оружия. Министр обороны Антти Хакканен уточнил, что оперативные службы Финляндии отреагировали на появление БПЛА мгновенно, сейчас они уточняют обстоятельства инцидента.
Два дрона упали на территории Финляндии утром 29 марта. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело», – сказал он. После инцидента истребители F/A-18 Hornet ВВС были подняты в небо для охраны воздушного пространства.