Премьер Финляндии сообщил о падении в стране украинских беспилотников
Упавшие в Финляндии беспилотники, скорее всего, принадлежат Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
«Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются и мы сообщим подробности позже», – сказал он (цитата по Yle).
Два дрона упали утром 29 марта. Военно-воздушные силы страны подтвердили, что они были украинскими. На фоне этого истребители F/A-18 Hornet ВВС были подняты в небо для охраны воздушного пространства.
Последний месяц украинские беспилотники активно пытаются атаковать Ленинградскую область. 28 марта Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников, в том числе в Ленобласти. 27 марта губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников.