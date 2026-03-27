Дрозденко заявил об уничтожении 36 БПЛА в Ленобласти
Дежурные силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В течение ночи в петербургском аэропорту «Пулково» действовали ограничения на полеты. Об их отмене Росавиация сообщила в 06:07 мск.
Минобороны сообщало, что с 21:00 мск до 23:00 мск 26 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей.