Политика

За ночь над Россией уничтожили более 150 БПЛА

Ведомости

К 7:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Атаки над российскими регионами отражали с 23:00.

Дроны сбили над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями.

Средства ПВО также работали в Крыму и Московском регионе.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

