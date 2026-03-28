За ночь над Россией уничтожили более 150 БПЛА
К 7:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
Атаки над российскими регионами отражали с 23:00.
Дроны сбили над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями.
Средства ПВО также работали в Крыму и Московском регионе.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.