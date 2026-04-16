Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону

Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборонуРазрешая пролет БПЛА, страны становятся соучастниками агрессии, отметил он
Если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов беспилотников по территории России, то они становятся соучастниками агрессии, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
Он отметил, что участились случаи, когда украинские дроны, атакующие российские территории, пролетают через страны Прибалтики и Финляндию. В результате таких ударов страдают мирные люди, а гражданская инфраструктура получает ущерб, подчеркнул он.
«Либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно <..> либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России», – сказал Шойгу (цитата «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что, согласно международному праву, если страны сознательно разрешают пролет дронов, вступает в силу 51-я статья Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону.
На территории Финляндии утром 29 марта упали два дрона. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. Третий по счету дрон упал 1 апреля, а четвертый – 11 апреля. Центральная уголовная полиция Финляндии определила, что все они принадлежали ВСУ.
6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках.