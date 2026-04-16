Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону

На территории Финляндии утром 29 марта упали два дрона. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. Третий по счету дрон упал 1 апреля, а четвертый – 11 апреля. Центральная уголовная полиция Финляндии определила, что все они принадлежали ВСУ.