Москва сделала спецпредупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

Москва сделала спецпредупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУУкраина может использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по России
Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что если прибалтийские страны не примут во внимание предупреждение и разрешат пролет дронов, то им придется столкнуться с ответными мерами.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 1 марта говорил, что в случае если Украина использует воздушное пространство европейских стран для ударов по территории России, Москва будет обязана сделать выводы и принять соответствующие меры. «Здесь главное, как ситуацию анализируют наши военные, а они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают с соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются», – добавил он.
Два беспилотника упали на территории Финляндии утром 29 марта. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело», – сказал он. 30 марта генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен заявил, что финские военные не стали сбивать дроны в районе Коуволы, поскольку они не представляли непосредственной опасности.