Москва сделала спецпредупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 1 марта говорил, что в случае если Украина использует воздушное пространство европейских стран для ударов по территории России, Москва будет обязана сделать выводы и принять соответствующие меры. «Здесь главное, как ситуацию анализируют наши военные, а они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают с соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются», – добавил он.