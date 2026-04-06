Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Москва сделала спецпредупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

Украина может использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по России
Ведомости

Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что если прибалтийские страны не примут во внимание предупреждение и разрешат пролет дронов, то им придется столкнуться с ответными мерами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга 1 марта говорил, что в случае если Украина использует воздушное пространство европейских стран для ударов по территории России, Москва будет обязана сделать выводы и принять соответствующие меры. «Здесь главное, как ситуацию анализируют наши военные, а они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают с соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются», – добавил он.

Два беспилотника упали на территории Финляндии утром 29 марта. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело», – сказал он. 30 марта генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен заявил, что финские военные не стали сбивать дроны в районе Коуволы, поскольку они не представляли непосредственной опасности.

Читайте также:Дрозденко: обломки украинских БПЛА повредили нефтепровод в районе порта Приморск
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь