Дрозденко: обломки украинских БПЛА повредили нефтепровод в районе порта Приморск
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над Ленинградской областью утром 5 апреля, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Их обломками был поврежден участок нефтепровода в районе порта Приморск.
«Идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет», – написал Дрозденко в Telegram.
Ранее ночью 3 апреля над регионом также сбили семь украинских дронов. Тогда в промзоне поселка имени Морозова была повреждена кровля неэксплуатируемого здания. В ту же ночь два человека попали в больницу.
31 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия ведет «напряженную работу» по защите порта Усть-Луга и других ключевых объектов. Однако он подчеркнул, что принятые меры не гарантируют стопроцентной защиты от атак.
На фоне участившихся налетов на Ленинградскую область страны Прибалтики и Финляндия неоднократно сообщали о нарушении своего воздушного пространства украинскими БПЛА. 1 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал Киев не допускать вторжений дронов в воздушное пространство республики.