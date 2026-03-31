Песков: Россия принимает меры для защиты всех критических объектов от БПЛА
Россия принимает меры по защите критически важных объектов инфраструктуры от атак украинских беспилотников, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, все критические объекты, важные с точки зрения инфраструктуры, транспортные <...>, принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак», – подчеркнул он.
По словам представителя Кремля, Москва ведет напряженную работу в том числе по защите порта Усть-Луга.
31 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что ночью над регионом было нейтрализовано 38 БПЛА. Повреждения были зафиксированы в порту Усть-Луга.