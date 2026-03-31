Политика

Три человека пострадали при атаке БПЛА на Ленобласть

В результате налета украинских беспилотников на поселок Молодцово Кировского района Ленинградской области пострадали три человека, включая двоих детей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Угрозы для жизни пострадавших нет, им оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга. В Молодцово после падения обломков беспилотников повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящимся на капремонте. Ликвидированы возгорания в районе гаражей и котельной.

По словам Дрозденко, к 6:00 мск над регионом нейтрализовано 38 БПЛА, есть повреждения в порту Усть-Луга. Силы ПВО продолжают отражать атаку в Кингисеппском и Выборгском районах.

Вечером 30 марта Росавиация ограничила работу аэропорта «Пулково». Утром 31 марта агентство сообщило, что «Пулково» отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.

29 марта над Ленобластью был ликвидирован 31 беспилотный летательный аппарат, сообщал губернатор.

