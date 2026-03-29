Число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 31
С момента начала атаки на территорию Ленинградской области 29 марта средствами противовоздушной обороны было ликвидировано 31 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Аэропорт Пулково продолжает обслуживать воздушные суда, осуществляя прием и отправку рейсов только при условии согласования с уполномоченными органами. Это связано с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, введенных для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за актуальным статусом своих рейсов с помощью онлайн-табло, так как возможны корректировки в расписании.
В ночь на 27 марта в воздушном пространстве Ленобласти было нейтрализовано 36 БПЛА. В петербургском аэропорту «Пулково» 43 рейса были задержаны более чем на два часа.