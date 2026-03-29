Число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 31

Аэропорт Пулково продолжает обслуживать воздушные суда, осуществляя прием и отправку рейсов только при условии согласования с уполномоченными органами. Это связано с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, введенных для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за актуальным статусом своих рейсов с помощью онлайн-табло, так как возможны корректировки в расписании.