Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Кремль пообещал последствия, если страны ЕС откроют для дронов ВСУ свое небо

Российские военные тщательно отслеживают эту ситуацию
Ведомости

В случае если Украина использует воздушное пространство европейских стран для ударов по территории России, Москва будет обязана сделать выводы и принять соответствующие меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Здесь главное, как ситуацию анализируют наши военные, а они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают с соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются», – добавил он.

Два беспилотника упали на территории Финляндии утром 29 марта. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело», – сказал он.

30 марта генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен заявил, что финские военные не стали сбивать дроны в районе Коуволы, поскольку они не представляли непосредственной опасности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её