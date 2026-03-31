Кремль пообещал последствия, если страны ЕС откроют для дронов ВСУ свое небо

Кремль пообещал последствия, если страны ЕС откроют для дронов ВСУ свое небоРоссийские военные тщательно отслеживают эту ситуацию
В случае если Украина использует воздушное пространство европейских стран для ударов по территории России, Москва будет обязана сделать выводы и принять соответствующие меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Здесь главное, как ситуацию анализируют наши военные, а они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают с соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются», – добавил он.
Два беспилотника упали на территории Финляндии утром 29 марта. Премьер-министр страны Петтери Орпо сообщил, что они, скорее всего, принадлежат Украине. «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело», – сказал он.
30 марта генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен заявил, что финские военные не стали сбивать дроны в районе Коуволы, поскольку они не представляли непосредственной опасности.