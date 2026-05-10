Премьер Латвии отправила в отставку министра обороны Спрудса
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса. Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики беспилотником, сообщила она в соцсети X.
«Министр обороны Андрис Спрудс утратил мое доверие и доверие общества. <…> Отныне оборонным сектором должен руководить профессионал», – написала премьер.
Должность министра была предложена полковнику Райвису Мелнису. Он дал согласие. По словам Силини, его опыт службы в национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине вселяют уверенность в том, что обороной страны будут руководить компетентно, целенаправленно и без «предвыборной риторики».
Силиня заявила, что инцидент с БПЛА «наглядно продемонстрировал, что политическое руководство оборонного сектора не смогло выполнить свое обещание обеспечить безопасность воздушного пространства над нашей страной». Премьер обратила внимание, что общество доверило оборонному сектору почти 5% ВВП и речь идет об «огромной ответственности, требующей четких результатов».
7 мая Delfi сообщал о падении двух беспилотников на территории Латвии. Предположительно, по данным издания, они были запущены украинской стороной для атак по объектам в России. Один из дронов рухнул на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке страны. Беспилотник попал в пустой резервуар компании East-West Transit.
8 мая латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста из-за падения беспилотников на территории страны.