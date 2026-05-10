Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Премьер Латвии отправила в отставку министра обороны Спрудса

Ведомости

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса. Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики беспилотником, сообщила она в соцсети X.

«Министр обороны Андрис Спрудс утратил мое доверие и доверие общества. <…> Отныне оборонным сектором должен руководить профессионал», – написала премьер.

Должность министра была предложена полковнику Райвису Мелнису. Он дал согласие. По словам Силини, его опыт службы в национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и текущая работа на Украине вселяют уверенность в том, что обороной страны будут руководить компетентно, целенаправленно и без «предвыборной риторики».

Минобороны: ВСУ попытались атаковать Санкт-Петербург через Латвию

Политика / Международные отношения

Силиня заявила, что инцидент с БПЛА «наглядно продемонстрировал, что политическое руководство оборонного сектора не смогло выполнить свое обещание обеспечить безопасность воздушного пространства над нашей страной». Премьер обратила внимание, что общество доверило оборонному сектору почти 5% ВВП и речь идет об «огромной ответственности, требующей четких результатов».

7 мая Delfi сообщал о падении двух беспилотников на территории Латвии. Предположительно, по данным издания, они были запущены украинской стороной для атак по объектам в России. Один из дронов рухнул на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке страны. Беспилотник попал в пустой резервуар компании East-West Transit.

8 мая латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста из-за падения беспилотников на территории страны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её