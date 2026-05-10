Премьер Латвии отправила в отставку министра обороны Спрудса

7 мая Delfi сообщал о падении двух беспилотников на территории Латвии. Предположительно, по данным издания, они были запущены украинской стороной для атак по объектам в России. Один из дронов рухнул на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке страны. Беспилотник попал в пустой резервуар компании East-West Transit.