Как украинские дроны ударили по правительству Латвии

Как украинские дроны ударили по правительству ЛатвииВероятно, что удары по России были ранее согласованы Ригой и Киевом
Упавший на территории Латвии украинский дрон стал причиной ухода в отставку 10 мая министра обороны Андриса Спрудса. Еще 7 мая беспилотник упал на территории филиала нефтебазы East-West Transit в городе Резекне и повредил четыре резервуара, писало издание Delfi.
В результате инцидента, как сообщила в Х премьер-министр Латвии Эвика Силиня, она настояла на отставке Спрудса, хотя заявление экс-руководитель оборонного ведомства подал и сам. «Инцидент с дронами <...> ясно показал, что руководство сектора обороны не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной», – написала Силиня, добавив, что Спрудс потерял доверие ее и общества.
Вместо него министром обороны был назначен полковник Райвис Мелнис, который ранее занимался и сотрудничеством с Украиной.
По данным Министерства обороны России, шесть украинских БПЛА ночью 7 мая предприняли попытку атаковать гражданские инфраструктурные объекты неподалеку от Санкт-Петербурга. Пять из них пропали как раз в районе Резекне, а шестой был сбит силами ПВО в 78 км от Пскова.
В Минобороны заявили, что экспертиза определила атаковавший из воздушного пространства Латвии дрон как украинский Ан-196 «Лютый». Одновременно в воздухе над территорией Латвии поднимались по два истребителя Rafale и F-16.
В воздействии российской РЭБ попытался заверить министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 10 мая в разговоре с латвийской визави Байбой Браже. Но он извинился перед латвийским представителем за инцидент. Как сообщил «Ведомостям» близкий к оборонному ведомству источник, падение дронов в Латвии нельзя объяснить работой РЭБ.
Силиня добавила, что решение о снятии министра обороны с поста было связано не только непосредственно с инцидентом, но и с учетом «более широкой ситуации» в оборонном секторе. Премьер считает, что на оборону Латвии выделяется относительно большая сумма (около 5% ВВП) и потому население имеет право требовать «безопасности, ясности и уверенности»от властей.
По мнению же самого Спрудса, его отставка имеет и политические причины, так как они с Силиней – представители разных партий (премьер-министр от правоцентристского объединения «Новое единство», министр обороны – от «Прогрессивных»). «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», – сказал военный чиновник.
Как отмечает руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, отставка министра обороны Латвии может свидетельствовать о желании кабинета найти виновного и списать все неудачи на него. При этом сам кабинет министров Латвии и создает себе угрозы – ведь Рига, очень вероятно, скрытно могла заключить с Киевом соглашение на пролет украинских БПЛА в сторону России.
Теперь случившийся инцидент нужно представить в выгодном свете и обвинить министра в случившемся. По мнению Офицерова-Бельского, к произошедшему могла привести техническая ошибка: на финальном этапе полета дрон отключается и бьет по цели, основываясь на заложенной в его памяти картинке, и возможно, что аппарат спутал латвийский нефтяной резервуар с российской целью. В целом же в Латвии идет подготовка к парламентским выборам (состоятся в октябре 2026 г. – «Ведомости»), партии беспокоятся о своих рейтингах.
Маловероятно, что Рига не знала, что ее территория используется как «транзит» для украинских дронов, соглашается доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Министр обороны же мог подать в отставку, просто испугавшись ответственности. Но говорить о том, что данный инцидент как-то навредит отношениям балтийской республики с Украиной, не приходится – все политические силы Латвии объединены в антироссийском порыве и на серьезное нарушение политического консенсуса никто из них не пойдет, считает Камкин.