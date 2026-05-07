В ВС Латвии объяснили, почему не стали сбивать залетевшие дроны
Беспилотники, залетевшие в Латвию, не были сбиты из-за отсутствия уверенности, что это не причинит вреда гражданскому населению или инфраструктуре. Об этом заявил замначальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис, передает Delfi.
По его словам, летательные аппараты были зафиксированы радарами, но уничтожить их военные не решились. В ходе инцидентов в готовность были приведены подразделения противовоздушной обороны и миссия воздушного патрулирования Балтии.
Министр обороны Латвии Андриса Спрудус пояснил, что для принятия решения об уничтожении беспилотника должны быть соблюдены конкретные критерии безопасности.
При этом власти пока не готовы назвать происхождение дронов. Лещинскис отметил, что выводы можно будет сделать только после завершения расследования и идентификации обломков. Спрудс добавил, что рассматриваются все версии, в том числе и та, по которой беспилотники могли быть украинскими и направлялись к целям на территории России.
7 мая Минобороны РФ сообщало, что вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга через Латвию. Воздушно-космические силы РФ обнаружили в воздушном пространстве этой страны группу из шести беспилотников.
6 мая Delfi сообщало, что на территории Латвии упали два беспилотника. Предположительно, они были запущены украинской стороной для ударов по территории России. Один из дронов упал на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии. Дрон попал в пустой нефтяной резервуар компании East-West Transit.