Песков связал отставку правительства Латвии с поддержкой Украины

Песков связал отставку правительства Латвии с поддержкой УкраиныОн допустил увольнение высокопоставленных чиновников и в других странах Прибалтики
Правительство Латвии может быть не последним поколением политиков, которое падет жертвой поддержки Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Первому каналу», комментируя отставку латвийского правительства.
«Слушайте, ну, а что это за беспилотники? Понятно, что это за беспилотники. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации», – добавил он.
По словам Пескова, стоит приготовиться странам Прибалтики, в них также могут последовать отставки политиков.
14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») подала в сейм заявление об отставке. В результате в отставку уходит все правительство.
10 мая Силиня отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса (партия «Прогрессивная»). Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики украинским беспилотником. По ее словам, Спрудс утратил ее доверие и доверие общества. На следующий день Спрудс обвинил Силиню во лжи из-за ее утверждения о том, что она сама была инициатором его увольнения.
Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин в разговоре с «Ведомостями» назвал маловероятным, что Рига не знала о пролете украинских дронов через свою территорию. Министр обороны мог уйти в отставку из-за страха перед ответственностью. Однако Камкин уверен, что этот инцидент не повредит отношениям Латвии с Украиной. Политические силы страны едины в антироссийской позиции, и никто из них не нарушит сложившийся консенсус.