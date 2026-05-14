Песков связал отставку правительства Латвии с поддержкой Украины

Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин в разговоре с «Ведомостями» назвал маловероятным, что Рига не знала о пролете украинских дронов через свою территорию. Министр обороны мог уйти в отставку из-за страха перед ответственностью. Однако Камкин уверен, что этот инцидент не повредит отношениям Латвии с Украиной. Политические силы страны едины в антироссийской позиции, и никто из них не нарушит сложившийся консенсус.