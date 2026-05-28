Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
T303-0,08%CNY Бирж.10,46-0,14%IMOEX2 583,89-0,25%RTSI1 140,49-0,9%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,88+0,13%
Главная / Политика /

Сейм Латвии утвердил новое правительство страны

Ведомости

Сейм (парламент) Латвии утвердил новый состав правительства во главе с депутатом от оппозиционной партии «Объединенный список» Андрисом Кулбергсом, сообщил портал LSM.lv.

В ходе заседания за новый состав высказались 66 депутатов, против – 25. В новое правительство вошли четыре партии: «Объединенный список», «Национальное объединение», «Новое Единство» и «Союз "зеленых и крестьян" (СЗК).

10 мая бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса (партия «Прогрессивная»). Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики украинским беспилотником. По ее словам, Спрудс утратил ее доверие и доверие общества. На следующий день Спрудс обвинил Силиню во лжи из-за ее утверждения о том, что она сама была инициатором его увольнения.

14 мая Силиня подала в сейм заявление об отставке. В результате в отставку ушло все правительство.

16 мая президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил на пост премьер-министра Кулбергса. Президент объяснил выбор в пользу представителя оппозиции тем, что такой кандидат способен придать «динамику» работе правительства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её