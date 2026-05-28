Сейм Латвии утвердил новое правительство страны
Сейм (парламент) Латвии утвердил новый состав правительства во главе с депутатом от оппозиционной партии «Объединенный список» Андрисом Кулбергсом, сообщил портал LSM.lv.
В ходе заседания за новый состав высказались 66 депутатов, против – 25. В новое правительство вошли четыре партии: «Объединенный список», «Национальное объединение», «Новое Единство» и «Союз "зеленых и крестьян" (СЗК).
10 мая бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса (партия «Прогрессивная»). Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики украинским беспилотником. По ее словам, Спрудс утратил ее доверие и доверие общества. На следующий день Спрудс обвинил Силиню во лжи из-за ее утверждения о том, что она сама была инициатором его увольнения.
14 мая Силиня подала в сейм заявление об отставке. В результате в отставку ушло все правительство.
16 мая президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил на пост премьер-министра Кулбергса. Президент объяснил выбор в пользу представителя оппозиции тем, что такой кандидат способен придать «динамику» работе правительства.