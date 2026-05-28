Сейм Латвии утвердил новое правительство страны

10 мая бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») отправила в отставку министра обороны страны Андриса Спрудса (партия «Прогрессивная»). Решение было принято после инцидента с упавшим на территории республики украинским беспилотником. По ее словам, Спрудс утратил ее доверие и доверие общества. На следующий день Спрудс обвинил Силиню во лжи из-за ее утверждения о том, что она сама была инициатором его увольнения.