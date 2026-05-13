Импорт пива в Россию увеличился в 1,5 раза

Импорт пива в Россию увеличился в 1,5 разаКрупнейшим поставщиком этого напитка сейчас является Белоруссия
Импорт пива и пивных напитков в Россию по итогам четырех месяцев 2026 г. достиг 135 млн л, подсчитал оператор системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). По его данным, это на 51% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. При этом внутреннее производство за это же время сократилось на 2,2% с 283,8 млн до 277,7 млн дал (2,83 млрд и 2,77 млрд л соответственно), по данным Росалкогольтабакконтроля.
Динамику поставок пива и пивных напитков за другие периоды ЦРПТ не приводит. Но, как отмечают опрошенные «Ведомостями» участники рынка, общий объем импорта по итогам прошлого года был крайне низким. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев связывает это с повышением пошлин на продукцию из недружественных стран: с 1 января 2025 г. они увеличились в 10 раз с 0,1 до 1 евро за 1 л, а с 19 сентября – до 1,5 евро за 1 л. В итоге поставки, к примеру, из Германии и Чехии, по его словам, опустились до минимальных значений. Объем же импорта пива и пивных напитков в этом году растет на фоне низкой базы прошлого года, резюмирует эксперт. Такую же причину называют и в Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП).