18 ноября глава «Новатэка» Леонид Михельсон рассказал, что товарооборот России и Китая достиг $244 млрд. В тот же день в Шэньчжэне прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Путин на встрече также отметил высокий товарооборот между странами. По словам президента, цель в $200 млрд перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше.