Китай втрое увеличил импорт российского вина в октябре
Китай в октябре закупил российское вино на $92 200 – втрое больше, чем за тот же месяц прошлого года. Это максимальный показатель с декабря 2025 г., следует из данных китайской таможни, изученных «РИА Новости».
При этом по итогам десяти месяцев объем поставок оказался значительно ниже прошлогоднего. С начала 2026 г. Китай импортировал российское вино на $367 700 – в четыре раза меньше, чем за аналогичный период 2025 г.
Крупнейшим поставщиком вина на китайский рынок в октябре стала Австралия с экспортом на $54,8 млн. На втором месте расположилась Франция, поставившая продукции на $34,2 млн. Третью строчку заняла Чили с объемом поставок почти на $8 млн.
18 ноября глава «Новатэка» Леонид Михельсон рассказал, что товарооборот России и Китая достиг $244 млрд. В тот же день в Шэньчжэне прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Путин на встрече также отметил высокий товарооборот между странами. По словам президента, цель в $200 млрд перед странами была поставлена не так давно, а в этом году динамика роста будет еще выше.
17 ноября вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов спрогнозировал рекордный уровень товарооборота между Россией и Китаем по итогам 2026 г. По его словам, торговля между двумя странами выросла на 26%. При этом за 10 месяцев 2026 г. объем товарооборота практически сравнялся с показателем за весь предыдущий год.
В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем торговли продукцией агропромышленного комплекса между Россией и Китаем за девять месяцев 2026 г. увеличился более чем на треть в годовом выражении.