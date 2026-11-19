Силы ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника над регионами России
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над десятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки отражались с 20:00 мск 18 ноября до 08:00 мск 19 ноября. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Татарстаном.
18 ноября Минобороны сообщило об уничтожении 51 украинского беспилотника над Краснодарским краем и Азовским морем в течение дня. В результате ночной атаки на Северский район Краснодарского края пострадали девять человек, один из них был госпитализирован.
В ночь на 18 ноября силы ПВО сбили 184 украинских БПЛА над Белгородской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. В Северском районе из-за падения обломков дронов возникли пожары на двух предприятиях. При атаках на Белгородскую область погибли три человека, еще восемь получили ранения.