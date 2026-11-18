Средства ПВО за ночь сбили 184 беспилотника над Россией
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 184 украинских беспилотника над четырьмя регионами России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки отражались с 20:00 мск 17 ноября до 08:00 мск 18 ноября. В результате БПЛА были сбиты над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.
В Северском районе Краснодарского края от атаки дронов пострадали четыре человека. Из-за падения обломков БПЛА возникли пожары на двух предприятиях. Фрагменты дронов также обнаружили по девяти адресам, в том числе во дворах частных домов и на улицах. В нескольких зданиях выбило окна, еще в одном доме повреждена кровля.
При ударах украинской армии в Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Еще восемь человек получили ранения в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах, одна женщина находится в тяжелом состоянии. За сутки украинские военные атаковали Белгородскую область 135 раз. Ударам подверглись Белгород и девять округов. ВСУ девять раз обстреляли регион с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Противник также дважды сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Российские военные сбили и подавили 125 БПЛА.
За день 17 ноября системы ПВО России уничтожили 51 украинский беспилотник над территориями Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.