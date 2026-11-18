При ударах украинской армии в Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Еще восемь человек получили ранения в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах, одна женщина находится в тяжелом состоянии. За сутки украинские военные атаковали Белгородскую область 135 раз. Ударам подверглись Белгород и девять округов. ВСУ девять раз обстреляли регион с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Противник также дважды сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Российские военные сбили и подавили 125 БПЛА.