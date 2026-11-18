Первый после смены власти в Сирии рейс из Алеппо вылетел в Москву
Пассажирский самолет Syrian Airlines впервые после смены власти в Сирии отправился из международного аэропорта Алеппо в Москву. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта республики, передает ТАСС.
Как передает телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на ведомство, возобновление полетов в российскую столицу стало важным шагом для восстановления международного авиасообщения через аэропорт Алеппо.
В ведомстве отметили, что возвращение московского направления позволит расширить географию зарубежных маршрутов и создаст дополнительные возможности для воздушного сообщения Сирии с другими странами.
16 августа Syrian Airlines отправила первый после длительного перерыва рейс из Дамаска в Москву. Возобновление авиасообщения между столицами России и Сирии произошло после приостановки полетов в декабре 2024 г. на фоне падения режима Башара Асада. В Syrian Airlines сообщили ТАСС, что почти все места на рейс были проданы. Полет занимал около 4 часов 40 минут. В авиакомпании уточнили, что регулярные рейсы между двумя столицами будут выполняться по воскресеньям. Syrian Airlines готова увеличить их количество при сохранении высокого спроса на перевозки.
15 августа представитель Syrian Airlines сообщил, что продажа билетов на рейсы вплоть до 18 октября уже открыта. В московском филиале перевозчика, компании «Меланс», отметили, что прорабатывают возможность наращивания частоты полетов.
О возобновлении рейсов стало известно 4 августа. Прямое пассажирское сообщение было приостановлено на фоне событий в Сирии, когда в стране сменилась власть. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Асад получил политическое убежище в Москве.