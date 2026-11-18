16 августа Syrian Airlines отправила первый после длительного перерыва рейс из Дамаска в Москву. Возобновление авиасообщения между столицами России и Сирии произошло после приостановки полетов в декабре 2024 г. на фоне падения режима Башара Асада. В Syrian Airlines сообщили ТАСС, что почти все места на рейс были проданы. Полет занимал около 4 часов 40 минут. В авиакомпании уточнили, что регулярные рейсы между двумя столицами будут выполняться по воскресеньям. Syrian Airlines готова увеличить их количество при сохранении высокого спроса на перевозки.