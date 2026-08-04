Syrian Airlines возобновит рейсы между Дамаском и Москвой

В апреле в МИД России решительно осудили нападение на посольство и резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Дамаске. В ведомстве призвали к серьезному расследованию происшествия и принятию исчерпывающих мер, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. Нападение на посольство произошло 2–3 апреля в ходе протестных выступлений. В это время участники акции попытались проникнуть на территорию этих объектов и оскорбить государственные символы ОАЭ.