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Syrian Airlines возобновит рейсы между Дамаском и Москвой

Ведомости

Сирийская авиакомпания Syrian Airlines с 16 августа возобновляет выполнение рейсов из Дамаска в Москву. Об сообщила авиакомпания в социальной сети X.

«С 16 августа будем осуществлять полеты в российскую столицу», – сообщили в Syrian Airlines.

В апреле в МИД России решительно осудили нападение на посольство и резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Дамаске. В ведомстве призвали к серьезному расследованию происшествия и принятию исчерпывающих мер, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. Нападение на посольство произошло 2–3 апреля в ходе протестных выступлений. В это время участники акции попытались проникнуть на территорию этих объектов и оскорбить государственные символы ОАЭ.

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