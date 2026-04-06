МИД РФ осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске
В МИД России решительно осудили нападение на посольство и резиденцию главы дипмиссии ОАЭ в Дамаске, сообщили на сайте министерства.
В ведомстве призвали к серьезному расследованию происшествия и принятию исчерпывающих мер, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.
Нападение на посольство произошло 2–3 апреля в ходе протестных выступлений. В это время участники акции попытались проникнуть на территорию этих объектов и оскорбить государственные символы ОАЭ.
11 марта стало известно, что в результате ударов по администрации губернатора в Исфахане (Иран) повреждения получило здание Генконсульства РФ. По словам официального представителя МИД РФ, Марии Захаровой, это стало вопиющим нарушением международного права.