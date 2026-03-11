МИД назвал атаку на консульство РФ в Иране нарушением международного права
В результате ударов по администрации губернатора в Исфахане (Иран) повреждения получило здание Генконсульства РФ, что стало вопиющим нарушением международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Считаем нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением таких базовых документов международного права, как Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.», – отметила дипломат.
По словам Захаровой, в здании и жилых помещениях повреждены стекла. Ряд сотрудников в результате атаки были отброшены взрывной волной. При этом никто не погиб, серьезные травмы зафиксированы не были.
8 марта иранское агентство ISNA сообщило, что ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения после американо-израильских ударов. Издание отмечало, что не было сведений о радиационном загрязнении окружающей среды.
Атаки США и Израиля на Иран начались 28 февраля. Главной причиной военной операции в Вашингтоне назвали предполагаемую разработку Тегераном ядерного оружия. Иранская сторона эти обвинения отрицает.