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В Сирии объявили о завершении операции против сторонников Асада

Ведомости

Новые власти Сирии закончили операцию против сторонников экс-президента Башара Асада на западе страны, сообщает Alarabiya со ссылкой на сирийское министерство обороны.

Представитель ведомства Хассан Абдула Гани сообщил, что властям удалось «выбить остатки режима [Асада] из жизненно важных центров и обезопасить большинство основных дорог». Он отметил, что «службы безопасности будут работать на следующем этапе, чтобы усилить стабильность и поддержать безопасность в стране». Гани добавил, что борьба с остатками прежней сирийской администрации продолжится.

Вооруженные стычки начались 6 марта в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся Асад. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что за два дня боев погибли более 1000 человек. По информации центра, 745 убитых были мирными жителями, 125 – членами сирийских сил безопасности, еще 148 человек – бойцами, лояльными Асаду.

Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.

10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выразили обеспокоенность событиями в Сирии. «Эту озабоченность разделяют во многих странах мира, в международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций», – сказал он, комментируя запрос России и США срочных консультаций Совбеза ООН по ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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