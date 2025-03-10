В Сирии объявили о завершении операции против сторонников Асада
Новые власти Сирии закончили операцию против сторонников экс-президента Башара Асада на западе страны, сообщает Alarabiya со ссылкой на сирийское министерство обороны.
Представитель ведомства Хассан Абдула Гани сообщил, что властям удалось «выбить остатки режима [Асада] из жизненно важных центров и обезопасить большинство основных дорог». Он отметил, что «службы безопасности будут работать на следующем этапе, чтобы усилить стабильность и поддержать безопасность в стране». Гани добавил, что борьба с остатками прежней сирийской администрации продолжится.
Вооруженные стычки начались 6 марта в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся Асад. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что за два дня боев погибли более 1000 человек. По информации центра, 745 убитых были мирными жителями, 125 – членами сирийских сил безопасности, еще 148 человек – бойцами, лояльными Асаду.
Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.
10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выразили обеспокоенность событиями в Сирии. «Эту озабоченность разделяют во многих странах мира, в международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций», – сказал он, комментируя запрос России и США срочных консультаций Совбеза ООН по ситуации.